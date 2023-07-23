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Рапид В - Фиорентина 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Рапид В
Фиорентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Фиорентина, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
20.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 4-й тур0 : 5Рапид В
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 5Рапид В
13.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 3-й турРапид В0 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчРапид В0 : 0
05.08.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 2-й турРапид В4 : 0
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур1 : 4Фиорентина
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Фиорентина
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фиорентина
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи5 : 0Фиорентина
23.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФиорентина3 : 0

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