Рапид В - Фиорентина 24 Августа прямая трансляция
24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Фиорентина, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|20.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|0 : 5
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|13.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|4 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0