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Фарул - ХИК 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Фарул
ХИК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - ХИК, которое состоится 24 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
РумынияГеорге Хаджи
ФинляндияТони Коркеакуннас
История личных встреч
20.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 6-й тур3 : 1Фарул
16.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Фарул
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчФарул3 : 0
06.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 4-й тур3 : 2Фарул
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 3Фарул
20.08.2023Финляндия - ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й тур1 : 3ХИК
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчХИК1 : 2
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1ХИК
05.08.2023Финляндия - ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й турХИК4 : 2
02.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 0ХИК

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