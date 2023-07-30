АЗ Алкмар - Бранн 24 Августа прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Бранн, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Бранн
Берген, Норвегия
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|5 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 2