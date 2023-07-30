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АЗ Алкмар - Бранн 24 Августа прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
АЗ Алкмар
Бранн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Бранн, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Бранн
Берген, Норвегия
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур1 : 3АЗ Алкмар
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчАЗ Алкмар2 : 0
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар5 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1АЗ Алкмар
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАЗ Алкмар1 : 0
20.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й турБранн5 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчБранн3 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Бранн
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур0 : 2Бранн
30.07.2023Норвегия - Элитсерия16-й турБранн0 : 2

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