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Хартс - ПАОК 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 17420
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Хартс
ПАОК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хартс - ПАОК, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тайнкастл (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчХартс3 : 1
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й турХартс0 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Хартс
05.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й тур0 : 2Хартс
27.05.2023Шотландия - Премьер-лигаПлей-офф чемпионов. 38-й турХартс1 : 1
20.08.2023Греция - Суперлига1-й турПАОК3 : 0
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПАОК3 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0ПАОК
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4ПАОК
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчПАОК0 : 0

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