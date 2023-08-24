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Балкани - БАТЭ 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Балкани
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - БАТЭ, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
АлбанияИлир Дая
БеларусьКирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 3Балкани
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Балкани
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани3 : 0
19.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 0Балкани
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБАТЭ2 : 2
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч5 : 1БАТЭ
01.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчБАТЭ3 : 5
26.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч6 : 2БАТЭ
18.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчБАТЭ2 : 0

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