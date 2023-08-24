Балкани - БАТЭ 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
24 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - БАТЭ, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
|Илир Дая
|Кирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0