Мидтьюлланн - Легия 24 Августа прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Легия, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Легия
Варшава, Польша
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|73
|зщ
|Жуниньо
|29
|зщ
|Паулиньо
|44
|зщ
|Николас Дюр
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|35
|пз
|Шарлес
|5
|пз
|Эмилиано Мартинес
|8
|пз
|Кристоффер Олссон
|58
|пз
|Араль Шимшир
|17
|нп
|Franculino
|74
|нп
|Junior Brumado
|1
|вр
|Кацпер Тобиаш
|55
|зщ
|Artur Jedrzejczyk
|5
|зщ
|Yuri Ribeiro
|8
|зщ
|Rafal Augustyniak
|32
|зщ
|Makana Baku
|99
|пз
|Бартош Слиш
|33
|пз
|Patryk Kun
|39
|пз
|Мацей Росолек
|27
|нп
|Жозуэ
|20
|нп
|Эрнест Мучи
|7
|нп
|Томаш Пекхарт
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Коста Руньяич
История личных встреч
|26.11.2015
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|17.09.2015
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|0 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|13.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|06.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|13.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0