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Мидтьюлланн - Легия 24 Августа прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
Мидтьюлланн
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Легия, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Легия
Варшава, Польша
1ДанияврЙонас Лёссль
73Бразилиязщ Жуниньо
29Бразилиязщ Паулиньо
44ДаниязщНиколас Дюр
24ДанияпзОливер Сёренсен
35Бразилияпз Шарлес
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
8ШвецияпзКристоффер Олссон
58ТурцияпзАраль Шимшир
17Гвинея-Бисаунп Franculino
74Бразилиянп Junior Brumado
1ПольшаврКацпер Тобиаш
55ПольшазщArtur Jedrzejczyk
5ПортугалиязщYuri Ribeiro
8ПольшазщRafal Augustyniak
32ГерманиязщMakana Baku
99ПольшапзБартош Слиш
33ПольшапзPatryk Kun
39ПольшапзМацей Росолек
27Португалиянп Жозуэ
20АлбаниянпЭрнест Мучи
7ЧехиянпТомаш Пекхарт
Главные тренеры
ДанияТомас Томасберг
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
26.11.2015Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турЛегия1 : 0Мидтьюлланн
17.09.2015Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турМидтьюлланн1 : 0Легия
20.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 5-й турМидтьюлланн0 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн5 : 1
13.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 4-й тур1 : 2Мидтьюлланн
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Мидтьюлланн
06.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 3-й тур4 : 1Мидтьюлланн
20.08.2023Польша - Экстракласса5-й турЛегия1 : 0
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 5Легия
13.08.2023Польша - Экстракласса4-й тур1 : 1Легия
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛегия1 : 2
06.08.2023Польша - Экстракласса3-й турЛегия3 : 0

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