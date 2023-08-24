Лилль - Риека 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Риека, которое состоится 24 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Риека
Риека, Хорватия
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Фаусто Будичин
История личных встреч
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|06.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|3-й тур
|6 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 1