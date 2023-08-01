Оренбург - ЦСКА 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
25 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 25 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Иржи Ярошик
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 4
|20.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|28.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|30.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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