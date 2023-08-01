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Оренбург - ЦСКА 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
25 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Оренбург
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 25 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Чехия Иржи Ярошик
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
04.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Оренбург
19.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 0Оренбург
23.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург2 : 2ЦСКА
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Оренбург0 : 4ЦСКА
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига 2-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 3Оренбург
28.09.2018 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Оренбург0 : 1ЦСКА
30.11.2016 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Оренбург
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Оренбург0 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Оренбург
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1ЦСКА
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА0 : 2
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 3ЦСКА
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ЦСКА объявил о подписании чилийского форварда Давилы.Трансфер 25-летнего игрока из мексиканского клуба «Леон» выходит нестандартным ЦСКА проводит трансфер под санкциями. Хотят лучшего игрока американской Лиги чемпионов! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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