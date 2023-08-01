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Факел - Краснодар 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Факел
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Факел3 : 3Краснодар
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел2 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 2Факел
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Факел
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Краснодар
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 3Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0
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На прошлой неделе из РПЛ уехали сразу несколько крутых футболистов, включая Арсена Захаряна. Правда, были интересные трансферы и на вход. Рассказываем о главных сделках последних дней.Захарян продолжит карьеру в топ-чемпионате, а у «Краснодара» новый защитник Игрок «Ростова» сбежал к саудовцам, у ЦСКА — новый нападающий. Трансферы недели в РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Факел» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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