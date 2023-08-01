Факел - Краснодар 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Краснодар, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Владимир Ивич
История личных встреч
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
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