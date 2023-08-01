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Челси - Лутон Таун 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
25 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Челси
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лутон Таун, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Лутон Таун
Лутон
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
24 Бельгия вр Томас Камински
5 Дания зщ Мадс Андерсен
4 Уэльс зщ Том Локьер
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
26 Англия зщ Райан Джилз
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
11 Англия нп Элайджа Адебайо
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
02.03.2022 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун2 : 3Челси
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Челси3 : 1Лутон Таун
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Челси
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси1 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Челси
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 4 : 1Лутон Таун
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал 1 : 1 5 : 6Лутон Таун
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Лутон Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун0 : 0

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