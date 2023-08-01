Челси - Лутон Таун 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
25 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лутон Таун, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|24
|вр
|Томас Камински
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|26
|зщ
|Райан Джилз
|14
|пз
|Тахит Чонг
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|02.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 3
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0