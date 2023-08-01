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Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
25 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Испания вр Альваро Вальес
28 Мексика зщ Хулиан Араухо
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
5 Испания пз Хавьер Муньос
12 Франция пз Энзо Луаодис
21 Испания пз Хонатан Виера
20 Испания пз Кирьян Родригес
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
9 Испания нп Сандро Рамирес
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
22 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
19 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
14.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Лас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
26.11.2017 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад2 : 2Лас-Пальмас
24.02.2017 Испания - Примера 24-й тур Лас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
21.09.2016 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад4 : 1Лас-Пальмас
19.03.2016 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад0 : 1Лас-Пальмас
16.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1Лас-Пальмас
04.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Лас-Пальмас2 : 1Реал Сосьедад
06.11.2015 Испания - Примера 11-й тур Лас-Пальмас2 : 0Реал Сосьедад
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Лас-Пальмас
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лас-Пальмас1 : 2
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас0 : 0
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 1
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Реал Сосьедад
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Сосьедад1 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Сосьедад
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Арсен Захарян это сделал. Он наконец-то уехал в Европу, в топ-лигу, в клуб-участник ЛЧ.Объясняем, почему трансфер в «Реал Сосьедад» идеален для Арсена: На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений 0'Дмитрий Хохлов советует Арсену лучшие места в Сан-Себастьяне и даёт несколько ценных рекомендаций.Арсен, тебе стоит это прочитать!Эксклюзив «Арсена будут узнавать везде». Ценные советы Захаряну от Хохлова 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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