Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
25 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|21
|пз
|Хонатан Виера
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|24.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2016
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|04.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.11.2015
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
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Арсен Захарян это сделал. Он наконец-то уехал в Европу, в топ-лигу, в клуб-участник ЛЧ.Объясняем, почему трансфер в «Реал Сосьедад» идеален для Арсена: На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений 0'Дмитрий Хохлов советует Арсену лучшие места в Сан-Себастьяне и даёт несколько ценных рекомендаций.Арсен, тебе стоит это прочитать!Эксклюзив «Арсена будут узнавать везде». Ценные советы Захаряну от Хохлова 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.