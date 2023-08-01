00:23 ()
Свернуть список

Сельта - Реал Мадрид 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
25 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Сельта
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
13 Испания вр Иван Вильяр
3 Испания зщ Оскар Мингеса
15 Гана зщ Джозеф Айду
2 Швеция зщ Карл Старфельт
23 Испания зщ Мануэль Санчес
14 США пз Лукас де ла Торре
5 Перу пз Ренато Тапиа
8 Испания пз Фран Бельтран
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Ларсен
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Сельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Сельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Сельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Реал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Сельта1 : 3Реал Мадрид
16.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид2 : 0Сельта
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Сельта2 : 4Реал Мадрид
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 1Сельта
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Сельта
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 1
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 3Реал Мадрид
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Реал Мадрид
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Реал Мадрид
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Беллингему этим летом исполнилось лишь 20 лет, но он уже стал практически главной звездой Ла Лиги.На выходе со стадиона с Джудом фотографируются даже полицейские Беллингем разрывает Ла Лигу. Сейчас у него голов больше, чем у «Барсы» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close