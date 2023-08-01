Сельта - Реал Мадрид 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
25 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 3
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 3
|16.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Беллингему этим летом исполнилось лишь 20 лет, но он уже стал практически главной звездой Ла Лиги.На выходе со стадиона с Джудом фотографируются даже полицейские Беллингем разрывает Ла Лигу. Сейчас у него голов больше, чем у «Барсы» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.