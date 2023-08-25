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Нант - Монако 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
25 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Нант
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
16 Франция вр Реми Дескамп
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
25 Франция пз Флоран Молле
11 Франция нп Маркус Коко
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
2 Бразилия зщ Вандерсон
6 Швейцария зщ Денис Закария
12 Бразилия зщ Каю Энрике
88 Франция пз Сунгуту Магасса
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 2Монако
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Монако4 : 1Нант
02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Монако1 : 1Нант
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Нант0 : 1Монако
16.02.2019 Франция - Лига 1 25-й тур Монако1 : 0Нант
11.08.2018 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 3Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Нант
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 1Нант
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 4Монако
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Монако
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 4Монако
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Монако

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