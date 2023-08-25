Нант - Монако 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
25 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
|16
|вр
|Реми Дескамп
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Денис Закария
|12
|зщ
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0