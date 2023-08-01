РБ Лейпциг - Штутгарт 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
25 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Штутгарт, которое состоится 25 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Штутгарт
Штутгарт
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|44
|пз
|Кевин Кампль
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Чави Симонс
|7
|пз
|Дани Ольмо
|11
|нп
|Тимо Вернер
|17
|нп
|Луа Опенда
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|10
|пз
|Чон У Ён
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Марко Розе
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|27.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|25.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|26.09.2018
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|11.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|21.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3