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РБ Лейпциг - Штутгарт 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
25 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
РБ Лейпциг
Штутгарт

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Штутгарт, которое состоится 25 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Штутгарт
Штутгарт
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
44 Словения пз Кевин Кампль
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
20 Нидерланды пз Чави Симонс
7 Испания пз Дани Ольмо
11 Германия нп Тимо Вернер
17 Бельгия нп Луа Опенда
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
21 Япония зщ Хироки Ито
8 Франция пз Энцо Мийо
16 Германия пз Атакан Каразор
10 Южная Корея пз Чон У Ён
14 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
27.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг2 : 1Штутгарт
07.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт1 : 1РБ Лейпциг
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт0 : 2РБ Лейпциг
20.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
25.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Штутгарт0 : 1РБ Лейпциг
16.02.2019 Германия - Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 3РБ Лейпциг
26.09.2018 Германия - Бундеслига 5-й тур РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
11.03.2018 Германия - Бундеслига 26-й тур Штутгарт0 : 0РБ Лейпциг
21.10.2017 Германия - Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг1 : 0Штутгарт
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 3 : 2РБ Лейпциг
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал 0 : 3РБ Лейпциг
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг3 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг1 : 2
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Штутгарт5 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1Штутгарт
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 1 : 3Штутгарт

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