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Эштрела - Эшторил 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Эштрела
Эшторил

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Эштрела1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур 4 : 2Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил2 : 0
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 4 : 3Эшторил
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Эшторил3 : 1
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Эшторил
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 0

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