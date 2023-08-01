Эштрела - Эшторил 25 Августа прямая трансляция
25 Августа 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Эшторил, которое состоится 25 Августа 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0