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Халл Сити - Бристоль Сити 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
25 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Халл Сити
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бристоль Сити, которое состоится 25 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Бристоль Сити1 : 0Халл Сити
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Халл Сити2 : 1Бристоль Сити
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити5 : 0Халл Сити
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Халл Сити2 : 2Бристоль Сити
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити2 : 1Халл Сити
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Халл Сити1 : 3Бристоль Сити
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Халл Сити1 : 1Бристоль Сити
24.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Бристоль Сити1 : 0Халл Сити
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити5 : 5Халл Сити
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Халл Сити2 : 3Бристоль Сити
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 2Халл Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити4 : 2
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Халл Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Халл Сити
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Бристоль Сити0 : 2
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 0 : 1Бристоль Сити
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Бристоль Сити1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Бристоль Сити

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