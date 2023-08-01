Халл Сити - Бристоль Сити 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
25 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бристоль Сити, которое состоится 25 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|5 : 0
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 3
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|24.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|21.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|5 : 5
|25.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2