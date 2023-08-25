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Минск - Нафтан 25 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
25 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Минск
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Нафтан, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан0 : 0Минск
23.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан0 : 1Минск
15.10.2017 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Минск2 : 2Нафтан
27.05.2017 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Минск
05.11.2016 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Минск4 : 0Нафтан
19.06.2016 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан1 : 1Минск
11.07.2015 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Нафтан0 : 1Минск
11.04.2015 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 0Нафтан
06.07.2014 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 4Минск
27.04.2014 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1Нафтан
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск0 : 1
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 0Минск
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1 ДВМинск
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Минск
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан4 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 2Нафтан
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан1 : 1
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 2Нафтан
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан0 : 3

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