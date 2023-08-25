Минск - Нафтан 25 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
25 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Нафтан, которое состоится 25 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|15.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|27.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|11.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|06.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 4
|27.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3