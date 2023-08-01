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Падерборн 07 - Кайзерслаутерн 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
25 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Падерборн 07
Кайзерслаутерн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Кайзерслаутерн, которое состоится 25 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
17.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Падерборн 071 : 0Кайзерслаутерн
12.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Падерборн 07
12.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Падерборн 070 : 4Кайзерслаутерн
24.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн1 : 0Падерборн 07
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Падерборн 07
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Падерборн 07
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 071 : 1
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 0Падерборн 07
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Падерборн 07
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Кайзерслаутерн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3

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