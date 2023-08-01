Шальке-04 - Хольштайн 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
25 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Хольштайн, которое состоится 25 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|16.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|01.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5