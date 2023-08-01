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Шальке-04 - Хольштайн 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
25 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур
Шальке-04
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Хольштайн, которое состоится 25 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хольштайн
Киль
История личных встреч
16.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Шальке-041 : 1Хольштайн
01.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн0 : 3Шальке-04
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Шальке-04
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Шальке-04
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Шальке-043 : 0
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 3Шальке-04
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Шальке-04
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Хольштайн2 : 4
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Хольштайн
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Хольштайн2 : 1
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Хольштайн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 5Хольштайн

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