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Зенит - Урал 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Зенит
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Урал, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
01.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турЗенит2 : 0Урал
14.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЗенит1 : 1Урал
06.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиУрал1 : 1Зенит
28.08.2022МИР Российская Премьер-лига7-й турУрал0 : 4Зенит
16.04.2022Россия - Премьер-Лига25-й турЗенит3 : 1Урал
07.11.2021Россия - Премьер-Лига14-й турУрал0 : 0Зенит
27.01.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЗенит3 : 2Урал
05.12.2020Россия - Премьер-Лига17-й турЗенит5 : 1Урал
19.09.2020Россия - Премьер-Лига8-й турУрал1 : 1Зенит
14.03.2020Россия - Премьер-Лига22-й турЗенит7 : 1Урал
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й тур1 : 3Зенит
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турЗенит2 : 0
09.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа C0 : 1Зенит
06.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й турЗенит2 : 3
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й тур1 : 1Зенит
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й тур0 : 1Урал
11.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турУрал3 : 2
08.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BУрал1 : 0
05.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур0 : 2Урал
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турУрал0 : 0
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В РПЛ прошло уже пять туров, по итогам которых турнирная таблица приобрела достаточно оригинальный вид.Таблица чемпионата России после стартовых пяти туров — изумление «Зенит», «Спартак» и ЦСКА — вне лидирующей тройки РПЛ. Когда такое было в последний раз? 0'Шестой тур РПЛ разбили на три дня. Вывески не такие яркие, как неделю назад, однако интересных матчей хватает.Предвкушаем матчи шестого тура РПЛ «Зенит» ждёт матч с удобным соперником. А «Ростов» Карпина зарубится с командой Юрана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Урал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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