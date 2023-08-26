Зенит - Урал 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
26 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Урал, которое состоится 26 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|14.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|16.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|27.01.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|5 : 1
|19.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|7 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
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