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Спартак М - Ахмат 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Спартак М
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
01.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турСпартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турАхмат1 : 1Спартак М
04.12.2021Россия - Премьер-Лига17-й турСпартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турАхмат0 : 1Спартак М
16.05.2021Россия - Премьер-Лига30-й турАхмат2 : 2Спартак М
14.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турСпартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турСпартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019Россия - Премьер-Лига5-й турАхмат1 : 3Спартак М
30.03.2019Россия - Премьер-Лига21-й турАхмат1 : 3Спартак М
16.09.2018Россия - Премьер-Лига7-й турСпартак М1 : 2Ахмат
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турСпартак М1 : 3
11.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур3 : 2Спартак М
08.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DСпартак М5 : 4
05.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур1 : 4Спартак М
31.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турСпартак М2 : 1
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турАхмат4 : 0
14.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 0Ахмат
10.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат0 : 2
06.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур1 : 2Ахмат
30.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турАхмат2 : 3
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