Спартак М - Ахмат 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
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