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Рубин - Динамо М 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Рубин
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
05.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиДинамо М2 : 0Рубин
17.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиРубин2 : 2Динамо М
28.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турРубин2 : 3Динамо М
26.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турДинамо М2 : 0Рубин
01.05.2021Россия - Премьер-Лига28-й турРубин2 : 0Динамо М
05.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин2 : 3Динамо М
13.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турДинамо М0 : 1Рубин
09.11.2019Россия - Премьер-Лига16-й турРубин0 : 1Динамо М
21.07.2019Россия - Премьер-Лига2-й турДинамо М0 : 1Рубин
23.02.2019Товарищеские матчи (клубы) - 2019Февраль 2019Динамо М2 : 2Рубин
18.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турРубин2 : 1
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й тур3 : 0Рубин
08.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа BРубин0 : 1
05.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й турРубин1 : 4
30.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турРубин1 : 1
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо М2 : 1
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турДинамо М2 : 0
09.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа DДинамо М4 : 3
06.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур2 : 3Динамо М
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й тур3 : 3Динамо М
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