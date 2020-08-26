Рубин - Динамо М 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Марцел Личка
История личных встреч
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|13.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|23.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|2 : 2
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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