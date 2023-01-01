Пари Нижний Новгород - Ростов 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|16.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 4
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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