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Пари Нижний Новгород - Ростов 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Пари Нижний Новгород
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
16.03.2023Фонбет Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Пари Нижний Новгород0 : 1Ростов
12.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турРостов2 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2022МИР Российская Премьер-лига5-й турПари Нижний Новгород3 : 4Ростов
02.04.2022Россия - Премьер-Лига23-й турРостов1 : 2Пари Нижний Новгород
22.08.2021Россия - Премьер-Лига5-й турПари Нижний Новгород1 : 2Ростов
20.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й тур2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турПари Нижний Новгород2 : 0
08.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа D5 : 4Пари Нижний Новгород
04.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й тур0 : 0Пари Нижний Новгород
19.08.2023МИР Российская Премьер-лига5-й тур4 : 0Ростов
12.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турРостов3 : 0
08.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа B1 : 0Ростов
05.08.2023МИР Российская Премьер-лига3-й тур5 : 1Ростов
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турРостов1 : 1
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