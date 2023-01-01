Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Солли Марч
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 3
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2