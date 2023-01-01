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Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
23АнглияврДжейсон Стил
4АнглиязщАдам Уэбстер
5АнглиязщЛьюис Данк
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
6АнглияпзДжеймс Милнер
13ГерманияпзПаскаль Грос
11ШотландияпзБилли Гилмор
7АнглияпзСолли Марч
9БразилияпзЖоао Педро
22ЯпонияпзКаору Митома
18АнглиянпДэнни Уэлбек
23ФранцияврАльфонс Ареола
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
21ИталиязщАнджело Огбонна
33ИталиязщЭмерсон Пальмиери
28ЧехияпзТомаш Соучек
7АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
10БразилияпзЛукас Пакета
20АнглиянпДжаррод Боуэн
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
9ЯмайканпМайкл Антонио
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турВест Хэм Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.12.2021Англия - Премьер-лига14-й турВест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турВест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турВест Хэм Юнайтед3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турВест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2018Англия - Премьер-лига8-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вест Хэм Юнайтед
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 1
23.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й тур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023Англия - Премьер-лига32-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВест Хэм Юнайтед3 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Вест Хэм Юнайтед
07.06.2023Лига конференцийФинал1 : 2Вест Хэм Юнайтед

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