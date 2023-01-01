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Брентфорд - Кристал Пэлас 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брентфорд
Кристал Пэлас

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1НидерландыврМарк Флеккен
2ШотландиязщАарон Хики
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
3АнглиязщРико Генри
27ГерманияпзВитали Янельт
6ДанияпзКристиан Нёргор
8ДанияпзМатиас Йенсен
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
9ГерманияпзКевин Шейд
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
30.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турКристал Пэлас1 : 1Брентфорд
12.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд0 : 0Кристал Пэлас
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 0Брентфорд
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур0 : 3Брентфорд
13.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 2
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турБрентфорд1 : 0
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й тур1 : 3Брентфорд
14.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турБрентфорд2 : 0
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 1Кристал Пэлас
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиКристал Пэлас2 : 0
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас1 : 1
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й тур2 : 2Кристал Пэлас

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