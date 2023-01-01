Брентфорд - Кристал Пэлас 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Аарон Хики
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Рико Генри
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|9
|пз
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Томас Франк
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2