Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|24
|зщ
|Серж Орье
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|5
|пз
|Орель Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Стивен Купер
История личных встреч
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
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