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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
19ФранциязщРафаэль Варан
6АргентиназщЛисандро Мартинес
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
10АнглиянпМаркус Рашфорд
25АнглиянпДжейдон Санчо
1СШАврМэтт Тёрнер
30Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
4АнглиязщДжо Уорролл
26ШотландиязщСкотт Маккенна
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
7УэльсзщНеко Уильямс
22АнглияпзРайан Йейтс
5БельгияпзОрель Мангала
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
16.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турНоттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2023Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчМанчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчНоттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турМанчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед
14.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед1 : 1
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед3 : 1
31.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед2 : 3
18.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турНоттингем Форест2 : 1
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур2 : 1Ноттингем Форест
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 0Ноттингем Форест
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Ноттингем Форест
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й тур1 : 1Ноттингем Форест
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