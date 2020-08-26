Арсенал - Фулхэм 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Фулхэм, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Микель Артета
|Марку Силва
История личных встреч
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 5
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|24.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|20.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|10.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 3
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» стал одной из самых дорогих продаж российского игрока из РПЛ за границу.Вспоминаем самые большие трансферы наших игроков из РПЛ Переход Захаряна — в топе крупнейших для россиян в Европу. Дороже продавали только пятерых 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.