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Арсенал - Фулхэм 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Арсенал
Фулхэм

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Фулхэм, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Фулхэм
Лондон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
15ПольшазщЯкуб Кивёр
5ГанапзТомас Парти
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглияпзБукайо Сака
14АнглиянпЭдди Нкетиа
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
12.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турФулхэм0 : 3Арсенал
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турАрсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018Англия - Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014Англия - Премьер-лига22-й турАрсенал2 : 0Фулхэм
24.08.2013Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм1 : 3Арсенал
20.04.2013Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм0 : 1Арсенал
10.11.2012Англия - Премьер-лига11-й турАрсенал3 : 3Фулхэм
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур0 : 1Арсенал
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 1
06.08.2023Суперкубок Англии - 2023Финал1 : 1 1 : 4Арсенал
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАрсенал1 : 1 5 : 4
27.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАрсенал5 : 3
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм0 : 3
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур0 : 1Фулхэм
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фулхэм
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й тур2 : 1Фулхэм
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2
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Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» стал одной из самых дорогих продаж российского игрока из РПЛ за границу.Вспоминаем самые большие трансферы наших игроков из РПЛ Переход Захаряна — в топе крупнейших для россиян в Европу. Дороже продавали только пятерых 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.

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