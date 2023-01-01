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Эвертон - Вулверхэмптон 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1АнглияврДжордан Пикфорд
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
5АнглиязщМайкл Кин
6АнглиязщДжеймс Тарковски
18АнглияпзЭшли Янг
27СенегалпзИдрисса Гейе
37АнглияпзДжеймс Гарнер
16МалипзАбдулайе Дукуре
8БельгияпзАмаду Онана
10НидерландыпзАрно Данжума
13ФранциянпНиль Мопе
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
3АлжирзщРайан Айт-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
21ИспанияпзПабло Сарабия
7ПортугалиянпПедру Нету
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЭвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон1 : 2Эвертон
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
01.09.2019Англия - Премьер-лига4-й турЭвертон3 : 2Вулверхэмптон
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 3Вулверхэмптон
11.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турВулверхэмптон2 : 2Эвертон
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур4 : 0Эвертон
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЭвертон1 : 0
22.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Эвертон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 0
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон1 : 4
14.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур1 : 0Вулверхэмптон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й тур5 : 0Вулверхэмптон
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
13.05.2023Англия - Премьер-лига36-й тур2 : 0Вулверхэмптон

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