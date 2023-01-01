Эвертон - Вулверхэмптон 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|5
|зщ
|Майкл Кин
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|18
|пз
|Эшли Янг
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|8
|пз
|Амаду Онана
|10
|пз
|Арно Данжума
|13
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Райан Айт-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|7
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Гари О'Нил
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|14.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0