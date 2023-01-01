Гранада - Мальорка 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
26 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Мальорка, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|21
|пз
|Оскар Мелендо
|23
|пз
|Херард Гумбау
|20
|пз
|Серхио Риус
|9
|нп
|Хосе Кальехон
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|6
|зщ
|Хосе Копете
|11
|зщ
|Хауме Коста
|14
|пз
|Дани Родригес
|8
|пз
|Ману Морланес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 6
|19.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|4 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.06.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 1
|14.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|03.03.2013
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2012
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|08.04.2012
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|07.12.2011
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0