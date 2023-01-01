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Гранада - Мальорка 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
26 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Гранада
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Мальорка, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ПортугалияврАндре Феррейра
12ИспаниязщРикард Санчес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
21ИспанияпзОскар Мелендо
23ИспанияпзХерард Гумбау
20ИспанияпзСерхио Риус
9ИспаниянпХосе Кальехон
11АлбаниянпМюрто Узуни
26ИспаниянпБрайан Сарагоса
1СербияврПредраг Райкович
20УругвайзщДжованни Гонсалес
24СловакиязщМартин Вальент
15ИспаниязщПабло Маффео
6ИспаниязщХосе Копете
11ИспаниязщХауме Коста
14ИспанияпзДани Родригес
8ИспанияпзМану Морланес
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияПако Лопес
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
07.05.2022Испания - Примера35-й турМальорка2 : 6Гранада
19.12.2021Испания - Примера18-й турГранада4 : 1Мальорка
16.07.2020Испания - Примера37-й турМальорка1 : 2Гранада
05.01.2020Испания - Примера19-й турГранада1 : 0Мальорка
04.06.2019Испания - СегундаСегунда. 41-й турМальорка1 : 1Гранада
14.10.2018Испания - СегундаСегунда. 9-й турГранада1 : 0Мальорка
03.03.2013Испания - Примера26-й турГранада1 : 2Мальорка
07.10.2012Испания - Примера7-й турМальорка1 : 2Гранада
08.04.2012Испания - Примера32-й турМальорка0 : 0Гранада
07.12.2011Испания - Примера13-й турГранада2 : 2Мальорка
21.08.2023Испания - Примера2-й турГранада0 : 2
14.08.2023Испания - Примера1-й тур3 : 1Гранада
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й турГранада2 : 0
20.05.2023Испания - СегундаСегунда. 41-й тур1 : 3Гранада
13.05.2023Испания - СегундаСегунда. 40-й турГранада2 : 0
18.08.2023Испания - Примера2-й турМальорка0 : 1
12.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 1Мальорка
04.06.2023Испания - Примера38-й турМальорка3 : 0
28.05.2023Испания - Примера37-й тур3 : 0Мальорка
25.05.2023Испания - Примера36-й турМальорка1 : 0

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