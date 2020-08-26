Севилья - Жирона 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|21
|пз
|Оливер Торрес
|17
|нп
|Эрик Ламела
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|5
|зщ
|Давид Лопес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Анхель Мичел
История личных встреч
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1