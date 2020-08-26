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Севилья - Жирона 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Севилья
Жирона

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербияпзНеманья Гудель
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
21ИспанияпзОливер Торрес
17АргентинанпЭрик Ламела
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
17НидерландызщДейли Блинд
5ИспаниязщДавид Лопес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
7УругвайнпКристиан Стуани
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
01.05.2023Испания - Примера32-й турСевилья0 : 2Жирона
14.01.2023Испания - Примера17-й турЖирона2 : 1Севилья
28.04.2019Испания - Примера35-й турЖирона1 : 0Севилья
16.12.2018Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Жирона
11.02.2018Испания - Примера23-й турСевилья1 : 0Жирона
17.09.2017Испания - Примера4-й турЖирона0 : 1Севилья
21.08.2023Испания - Примера2-й тур4 : 3Севилья
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023Финал1 : 1 5 : 4Севилья
11.08.2023Испания - Примера1-й турСевилья1 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1
22.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Севилья
20.08.2023Испания - Примера2-й турЖирона3 : 0
12.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 1Жирона
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЖирона2 : 1
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Жирона
04.06.2023Испания - Примера38-й тур2 : 1Жирона

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