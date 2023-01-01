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Марсель - Брест 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Марсель
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
27 Франция пз Жордан Верету
21 Франция пз Валентин Ронжье
8 Марокко пз Аззедин Унаи
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
9 Португалия нп Витор Оливейра
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Франция Эрик Руа
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2Брест
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Марсель
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Брест1 : 4Марсель
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Марсель1 : 2Брест
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель3 : 1Брест
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Брест2 : 3Марсель
29.11.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель2 : 1Брест
20.04.2013 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 0Брест
02.12.2012 Франция - Лига 1 15-й тур Брест1 : 2Марсель
26.02.2012 Франция - Лига 1 25-й тур Брест1 : 0Марсель
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 2Марсель
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Марсель2 : 1 3 : 5
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Марсель
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Марсель1 : 2
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 2Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2Брест
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1

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