Марсель - Брест 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|27
|пз
|Жордан Верету
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|7
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Эрик Руа
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 3
|29.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2012
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|26.02.2012
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1