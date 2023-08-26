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ПСЖ - Ланс 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
26 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
ПСЖ
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
20 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Франк Эз
История личных встреч
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ4 : 1Ланс
17.10.2014 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс1 : 3ПСЖ
12.02.2011 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ0 : 0Ланс
26.09.2010 Франция - Лига 1 7-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1ПСЖ
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ0 : 0
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 3ПСЖ
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ1 : 2
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 3
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 3 : 2Ланс
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Ланс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ланс3 : 0

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