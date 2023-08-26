ПСЖ - Ланс 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
26 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Франк Эз
История личных встреч
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 1
|17.10.2014
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 3
|12.02.2011
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|26.09.2010
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0