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Химки - Волгарь 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Химки
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Волгарь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
04.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Волгарь0 : 2Химки
13.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Химки0 : 1Волгарь
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Химки1 : 1Волгарь
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Волгарь1 : 1Химки
25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Химки2 : 4Волгарь
09.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Волгарь1 : 1Химки
27.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 49-й тур Волгарь0 : 1Химки
06.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Химки1 : 1Волгарь
27.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Волгарь1 : 0Химки
03.11.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 39-й тур Волгарь2 : 2Химки
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Химки
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Химки2 : 0
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 2Химки
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Химки
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Волгарь2 : 2
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волгарь0 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Волгарь
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 1Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4

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