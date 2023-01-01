Химки - Волгарь 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Волгарь, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|04.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|13.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 1
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|25.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 4
|09.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 1
|27.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|49-й тур
|0 : 1
|06.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 1
|27.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|39-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4