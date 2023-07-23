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Сокол - Ленинградец 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
СоколЛенинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ленинградец, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Сокол
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1Сокол
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Ленинградец1 : 1
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Ленинградец0 : 1
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 4 : 0Ленинградец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Ленинградец1 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Ленинградец

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