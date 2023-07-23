Сокол - Ленинградец 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Ленинградец, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1