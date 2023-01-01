Кубань - Алания 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Алания, которое состоится 26 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|13.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|5 : 5
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|3 : 2
|12.10.2019
|ПФЛ - Юг
|13-й тур
|1 : 4
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0