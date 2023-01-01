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Кубань - Алания 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур
Кубань
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Алания, которое состоится 26 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
13.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Алания1 : 1Кубань
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Кубань1 : 2Алания
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Кубань5 : 5Алания
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Алания3 : 2Кубань
12.10.2019 ПФЛ - Юг 13-й тур Кубань1 : 4Алания
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 0Кубань
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Кубань0 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Кубань2 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0Кубань
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Кубань
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 2Алания
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Алания2 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Алания
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Алания2 : 0
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Алания1 : 0

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