Фрозиноне - Аталанта 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Аталанта, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Аталанта
Бергамо
|31
|вр
|Микеле Черофолини
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|14
|пз
|Франческо Джелли
|36
|пз
|Лука Маццители
|21
|пз
|Абду Арруи
|7
|нп
|Хайме Баэс
|70
|нп
|Валид Хеддира
|10
|нп
|Джузеппе Казо
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 5
|20.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|23.01.2016
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|30.08.2015
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2