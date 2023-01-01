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Фрозиноне - Аталанта 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Фрозиноне
Аталанта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Аталанта, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Аталанта
Бергамо
31ИталияврМикеле Черофолини
22ГабонзщЭнтони Ойоно
30ИталиязщИларио Монтеризи
6ИталиязщСимоне Романьоли
3ИталиязщРиккардо Маркицца
14ИталияпзФранческо Джелли
36ИталияпзЛука Маццители
21НидерландыпзАбду Арруи
7УругвайнпХайме Баэс
70МарокконпВалид Хеддира
10ИталиянпДжузеппе Казо
1АргентинаврХуан Муссо
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
8ХорватияпзМарио Пашалич
11НигериянпАдемола Лукман
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
20.01.2019Италия - Серия А20-й турФрозиноне0 : 5Аталанта
20.08.2018Италия - Серия А1-й турАталанта4 : 0Фрозиноне
23.01.2016Италия - Серия А21-й турФрозиноне0 : 0Аталанта
30.08.2015Италия - Серия А2-й турАталанта2 : 0Фрозиноне
19.08.2023Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 3
11.08.2023Кубок Италии1-й раундФрозиноне1 : 0
19.05.2023Италия - Серия BСерия В. 38-й тур2 : 3Фрозиноне
13.05.2023Италия - Серия BСерия В. 37-й турФрозиноне3 : 2
06.05.2023Италия - Серия BСерия В. 36-й тур1 : 3Фрозиноне
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 2Аталанта
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Аталанта
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Аталанта
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАталанта6 : 0
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турАталанта5 : 2

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