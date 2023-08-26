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Верона - Рома 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Верона
Рома

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Рома, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Рома
Рим
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
3ШотландиязщДжош Дойг
24ИталияпзФилиппо Терраччано
18КамерунпзМартин Онгла
33СловакияпзОндрей Дуда
26БельгиянпСириль Нгонж
77ИспаниянпХорди Мбула
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
14ИспаниязщДиего Льоренте
43ДаниязщРасмус Кристенсен
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
22ФранцияпзУссем Ауар
59ПольшапзНикола Залевский
21АргентинанпПауло Дибала
11ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турРома1 : 0Верона
31.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турВерона1 : 3Рома
19.02.2022Италия - Серия А26-й турРома2 : 2Верона
19.09.2021Италия - Серия А4-й турВерона3 : 2Рома
31.01.2021Италия - Серия А20-й турРома3 : 1Верона
19.09.2020Италия - Серия А1-й турВерона3 : 0 ТРома
15.07.2020Италия - Серия А33-й турРома2 : 1Верона
01.12.2019Италия - Серия А14-й турВерона1 : 3Рома
04.02.2018Италия - Серия А23-й турВерона0 : 1Рома
16.09.2017Италия - Серия А4-й турРома3 : 0Верона
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 1Верона
12.08.2023Кубок Италии1-й раундВерона3 : 1
11.06.2023Италия - Серия АПлей-офф за право остаться1 : 3Верона
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й тур3 : 1Верона
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турВерона1 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й турРома2 : 2
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Рома
26.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРома1 : 1
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турРома2 : 1
31.05.2023Лига ЕвропыФинал1 : 1 4 : 1Рома

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