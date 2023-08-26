Верона - Рома 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Рома, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Рома
Рим
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|77
|нп
|Хорди Мбула
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|22
|пз
|Уссем Ауар
|59
|пз
|Никола Залевский
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Марко Барони
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 0
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0 Т
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 3
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|11.06.2023
|Италия - Серия А
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 1
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1