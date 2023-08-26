Монца - Эмполи 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Эмполи, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Эмполи
Эмполи
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
|1
|вр
|Самуэле Перизан
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|18
|пз
|Рэзван Марин
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|9
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|03.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1