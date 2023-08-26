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Монца - Эмполи 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Эмполи, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Эмполи
Эмполи
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
10ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
5ИталияпзАльберто Грасси
18РумынияпзРэзван Марин
20ИталияпзМаттео Канчелльери
35ИталияпзТоммазо Бальданци
11ГананпЭммануэль Гьяси
9ИталиянпФранческо Капуто
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турМонца2 : 1Эмполи
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турЭмполи1 : 0Монца
06.02.2021Италия - Серия BСерия B. 21-й турМонца1 : 1Эмполи
03.10.2020Италия - Серия BСерия B. 2-й турЭмполи0 : 0Монца
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 0Монца
13.08.2023Кубок Италии1-й раундМонца1 : 2
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМонца1 : 1 5 : 6
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й тур5 : 2Монца
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турМонца0 : 1
19.08.2023Италия - Серия А1-й турЭмполи0 : 1
12.08.2023Кубок Италии1-й раундЭмполи1 : 2
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЭмполи0 : 2
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й тур1 : 1Эмполи
22.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турЭмполи4 : 1

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