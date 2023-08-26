Милан - Торино 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
26 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|10
|нп
|Неманья Радоньич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Иван Юрич
История личных встреч
|10.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|28.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 4