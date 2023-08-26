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Милан - Торино 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
26 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Милан
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 26 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
9ФранциянпОливье Жиру
10ПортугалиянпРафаэл Леау
32СербияврВаня Милинкович-Савич
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
27КосовозщМергим Войвода
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
10СербиянпНеманья Радоньич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
10.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турМилан1 : 0Торино
11.01.2023Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турТорино2 : 1Милан
10.04.2022Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Милан
26.10.2021Италия - Серия А10-й турМилан1 : 0Торино
12.05.2021Италия - Серия А36-й турТорино0 : 7Милан
12.01.2021Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021Италия - Серия А17-й турМилан2 : 0Торино
17.02.2020Италия - Серия А24-й турМилан1 : 0Торино
28.01.2020Кубок Италии1/4 финалаМилан4 : 2 ДВТорино
21.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 2Милан
09.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМилан0 : 1
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1 5 : 6Милан
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиМилан0 : 1
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Милан
21.08.2023Италия - Серия А1-й турТорино0 : 0
14.08.2023Кубок Италии1-й раундТорино2 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Торино
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турТорино0 : 1
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й тур0 : 4Торино

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