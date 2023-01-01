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Боруссия М - Байер 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
Боруссия М
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
2ИталиязщФабио Кьяродия
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
19ФранциянпНатан Нгуму
31ЧехиянпТомаш Чванчара
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турБайер2 : 2Боруссия М
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Байер
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия М1 : 2Байер
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБайер4 : 0Боруссия М
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турБоруссия М0 : 1Байер
08.11.2020Германия - Бундеслига7-й турБайер4 : 3Боруссия М
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М1 : 3Байер
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турБайер1 : 2Боруссия М
19.01.2019Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 1Боруссия М
31.10.2018Кубок Германии2-й раундБоруссия М0 : 5Байер
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 4Боруссия М
11.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 7Боруссия М
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Боруссия М
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБоруссия М2 : 0
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБайер3 : 2
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 8Байер
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБайер4 : 0
02.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Байер
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Байер

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