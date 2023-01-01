Боруссия М - Байер 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
26 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 26 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0