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Бохум - Боруссия Д 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Бохум
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
15ГерманиязщФеликс Пасслак
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5АлжирзщРами Бенсебаини
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
27ГерманиянпКарим Адейеми
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
28.04.2023Германия - Бундеслига30-й турБохум1 : 1Боруссия Д
08.02.2023Кубок Германии1/8 финалаБохум1 : 2Боруссия Д
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия Д3 : 0Бохум
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 4Бохум
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турБохум1 : 1Боруссия Д
28.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБоруссия Д1 : 3Бохум
22.07.2017Товарищеские матчи (клубы) - 2017Июль 2017Бохум2 : 2Боруссия Д
13.03.2010Германия - Бундеслига26-й турБохум1 : 4Боруссия Д
18.10.2009Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 0Бохум
18.04.2009Германия - Бундеслига28-й турБохум0 : 2Боруссия Д
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур5 : 0Бохум
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 2 4 : 1Бохум
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБохум3 : 0
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Бохум
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБохум3 : 2
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 6Боруссия Д
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия Д3 : 1
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Боруссия Д
31.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Боруссия Д

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