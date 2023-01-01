Бохум - Боруссия Д 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия Д, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Томас Леч
|Эдин Терзич
История личных встреч
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|08.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|2 : 2
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|18.10.2009
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|18.04.2009
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3