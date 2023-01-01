Фрайбург - Вердер 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Оле Вернер
История личных встреч
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|25.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1