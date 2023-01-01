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Фрайбург - Вердер 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фрайбург
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
27ГерманияпзНиколас Хефлер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
9ГерманиянпЛукас Хёлер
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
3ГерманиязщАнтони Юнг
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
11ГерманиянпНиклас Фюллькруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турФрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турФрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Вердер
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турВердер2 : 2Фрайбург
13.04.2019Германия - Бундеслига29-й турВердер2 : 1Фрайбург
25.11.2018Германия - Бундеслига12-й турФрайбург1 : 1Вердер
17.02.2018Германия - Бундеслига23-й турФрайбург1 : 0Вердер
20.12.2017Кубок Германии1/8 финалаВердер3 : 2Фрайбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 2Фрайбург
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 2Фрайбург
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Фрайбург
19.05.2023Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й тур4 : 2Фрайбург
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВердер0 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд3 : 2Вердер
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й тур1 : 0Вердер
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турВердер1 : 1
14.05.2023Германия - Бундеслига32-й тур2 : 1Вердер

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