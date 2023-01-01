Кёльн - Вольфсбург 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вольфсбург, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|7
|пз
|Деян Любичич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|31
|пз
|Янник Герардт
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|39
|нп
|Патрик Виммер
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Нико Ковач
История личных встреч
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1