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Кёльн - Вольфсбург 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
26 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Кёльн
Вольфсбург

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Вольфсбург, которое состоится 26 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
18ДаниязщРасмус Карстенсен
7АвстрияпзДеян Любичич
6ГерманияпзЭрик Мартель
11АвстриянпФлориан Кайнц
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
27ГерманиянпДейви Зельке
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
31ГерманияпзЯнник Герардт
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
39АвстриянпПатрик Виммер
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 2Вольфсбург
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турВольфсбург2 : 4Кёльн
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турКёльн0 : 1Вольфсбург
14.12.2021Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 3Кёльн
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург1 : 0Кёльн
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турКёльн2 : 2Вольфсбург
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турКёльн3 : 1Вольфсбург
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 1Кёльн
12.05.2018Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург4 : 1Кёльн
16.12.2017Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 0Кёльн
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 3 ДВКёльн
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 2
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Кёльн
12.05.2023Германия - Бундеслига32-й турКёльн5 : 2
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 6Вольфсбург
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург1 : 2
19.05.2023Германия - Бундеслига33-й тур2 : 0Вольфсбург
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург2 : 1

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