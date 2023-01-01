Арока - Портимоненсе 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Портимоненсе, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Портимоненсе
Портиман
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|3
|зщ
|Джером Опоку
|44
|зщ
|Нино Галович
|6
|зщ
|Куаресма
|89
|пз
|Педру Сантуш
|5
|пз
|Давид Симау
|2
|пз
|Морлайе Силла
|10
|нп
|Хасон
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|27
|зщ
|Guga
|76
|зщ
|Рафаэл Алкобия
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|11
|пз
|Карлинос
|19
|нп
|Ronie Carrillo
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|4 : 0
|30.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5