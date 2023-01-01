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Арока - Портимоненсе 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Арока
Портимоненсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Портимоненсе, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Портимоненсе
Портиман
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
3 Англия зщ Джером Опоку
44 Хорватия зщ Нино Галович
6 Бразилия зщ Куаресма
89 Португалия пз Педру Сантуш
5 Португалия пз Давид Симау
2 Гвинея пз Морлайе Силла
10 Испания нп Хасон
19 Испания нп Рафаэль Мухика
23 Испания нп Кристо Гонсалес
12 Бразилия вр Силвестре Винисиус
27 Португалия зщ Guga
76 Португалия зщ Рафаэл Алкобия
22 Португалия зщ Филипе Релвас
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
20 Португалия пз Паулу Эштрела
8 Бразилия пз Жозе Маурисио
37 Бразилия пз Рилдо де Аморим
11 Бразилия пз Карлинос
19 Эквадор нп Ronie Carrillo
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2Арока
20.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Арока4 : 0Портимоненсе
30.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Арока1 : 0Портимоненсе
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Портимоненсе1 : 1Арока
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 2Арока
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Арока
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Арока4 : 3
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Арока2 : 1
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2Арока
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Портимоненсе1 : 4
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 5 : 0Портимоненсе
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2Арока
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Портимоненсе
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе1 : 5

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