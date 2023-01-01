Жил Висенте - Бенфика 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|8
|нп
|Максим Домингес
|11
|нп
|Marlon Douglas de Sales Silva
|21
|нп
|Роко Батурина
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 5
|21.12.2014
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0