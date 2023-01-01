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Жил Висенте - Бенфика 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Жил Висенте
Бенфика

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 26 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
8 Швейцария нп Максим Домингес
11 Бразилия нп Marlon Douglas de Sales Silva
21 Хорватия нп Роко Батурина
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
24.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 1Бенфика
14.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Бенфика2 : 0Жил Висенте
02.05.2015 Португалия - Примейра 31-й тур Жил Висенте0 : 5Бенфика
21.12.2014 Португалия - Примейра 14-й тур Бенфика1 : 0Жил Висенте
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Жил Висенте
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Жил Висенте5 : 0
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Жил Висенте
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Бенфика
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бенфика
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0

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