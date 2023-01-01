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Фаренсе - Шавиш 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Фаренсе
Шавиш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Шавиш, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Шавиш
Шавиш
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
6 Мальта зщ Зак Мускат
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
27 Бразилия пз Матеус
14 Бразилия пз Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
19 Португалия нп Руи Кошта
77 Португалия нп Марко Матьяш
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
33 Португалия зщ Сандру Круш
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
18 Португалия пз Pedro Nuno Almeida Pinho
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
11 Гана нп Исса Абасс
23 Испания нп Эктор Эрнандес
9 Бразилия нп Paulo Victor
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
24.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Шавиш1 : 2Фаренсе
30.11.2019 Португалия - Сегунда 11-й тур Фаренсе1 : 0Шавиш
30.04.2016 Португалия - Сегунда 44-й тур Шавиш1 : 1Фаренсе
13.12.2015 Португалия - Сегунда 21-й тур Фаренсе1 : 1Шавиш
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Фаренсе
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Фаренсе0 : 3
13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур 2 : 1Фаренсе
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Фаренсе2 : 0
30.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур 6 : 0Фаренсе
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 4
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 2 : 0Шавиш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Шавиш
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Шавиш2 : 0

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