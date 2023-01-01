Фаренсе - Шавиш 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Шавиш, которое состоится 26 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Шавиш
Шавиш
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|6
|зщ
|Зак Мускат
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|27
|пз
|Матеус
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|19
|нп
|Руи Кошта
|77
|нп
|Марко Матьяш
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|33
|зщ
|Сандру Круш
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|11
|нп
|Исса Абасс
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|9
|нп
|Paulo Victor
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
|24.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|30.11.2019
|Португалия - Сегунда
|11-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Португалия - Сегунда
|44-й тур
|1 : 1
|13.12.2015
|Португалия - Сегунда
|21-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 0
|30.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|6 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0