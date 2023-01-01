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Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Кардифф Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турШеффилд Уэнсдей5 : 0Кардифф Сити
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турКардифф Сити0 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Кардифф Сити
18.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турКардифф Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
20.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турШеффилд Уэнсдей0 : 0Кардифф Сити
16.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турКардифф Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Кардифф Сити
19.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКардифф Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
30.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турШеффилд Уэнсдей3 : 0Кардифф Сити
12.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турКардифф Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Кардифф Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКардифф Сити1 : 2
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундКардифф Сити2 : 2 3 : 0
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 2Кардифф Сити
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 0Кардифф Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур4 : 2Шеффилд Уэнсдей
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 1
04.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2
07.02.2023Кубок Англии1/16 финала. Переигровка1 : 0Шеффилд Уэнсдей

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