Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|5 : 0
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 2
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|18.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 0
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|14.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|19.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 0
|12.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 3 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 1
|04.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|1 : 0