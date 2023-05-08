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Ротерхэм Юнайтед - Лестер Сити 26 Августа прямая трансляция

26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Ротерхэм Юнайтед
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турРотерхэм Юнайтед2 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундРотерхэм Юнайтед1 : 1 4 : 2
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур4 : 1Ротерхэм Юнайтед
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур0 : 0Ротерхэм Юнайтед
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛестер Сити2 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 1Лестер Сити
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд0 : 2Лестер Сити
06.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турЛестер Сити2 : 1
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Лестер Сити

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