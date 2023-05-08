Ротерхэм Юнайтед - Лестер Сити 26 Августа прямая трансляция
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0