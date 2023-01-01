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Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Вест Бромвич Альбион
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турМидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турВест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
24.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
31.01.2017Англия - Премьер-лига23-й турМидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
28.08.2016Англия - Премьер-лига3-й турВест Бромвич Альбион0 : 0Мидлсбро
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион3 : 2
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур3 : 2Вест Бромвич Альбион
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро1 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур3 : 0Мидлсбро
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раунд2 : 3Мидлсбро
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМидлсбро0 : 1
17.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчМидлсбро0 : 1

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