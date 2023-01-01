Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 3
|24.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 0
|31.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 3
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1