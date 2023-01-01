Миллуолл - Сток Сити 26 Августа прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сток Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 0
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 4
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0