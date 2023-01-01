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Миллуолл - Сток Сити 26 Августа прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
26 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур
Миллуолл
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сток Сити, которое состоится 26 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити0 : 1Миллуолл
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСток Сити2 : 0Миллуолл
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 1Сток Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 2Миллуолл
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл0 : 0Сток Сити
11.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турСток Сити0 : 0Миллуолл
26.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
27.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл0 : 0Сток Сити
22.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСток Сити1 : 0Миллуолл
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур3 : 1Миллуолл
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турМиллуолл0 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундМиллуолл0 : 4
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур0 : 1Миллуолл
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМиллуолл3 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 0Сток Сити
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундСток Сити2 : 1
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турСток Сити4 : 1
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур2 : 0Сток Сити

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